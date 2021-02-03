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Минкультуры попросит YouTube заблокировать каналы Медведчука

03.02.2021, 15:40
Минкультуры попросит YouTube заблокировать каналы Медведчука - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Министерстве культуры решили отправить решение СНБО о блокировке восьми телеканалов, принадлежащих соратнику Виктора Медведчука и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку, в YouTube, а также попросить видеохостинг закрыть у себя на сайте страницы этих каналов. Об этом в Telegram сообщил глава ведомства Александр Ткаченко.

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"Эти каналы – в эфирной, спутниковой или интернет-трансляции – представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку являются не СМИ или обычным вещателем, а частью пропагандистской войны России против Украины", – написал министр.

Он отметил, что YouTube, разумеется, руководствуется собственной политикой по поводу закрытия каналов, но при этом они должны быть в курсе, кто и как именно "финансирует и производит вражеский контент".

  • В августе 2019 года Зеленский, отчитываясь о своих первых 100 днях работы, спрогнозировал, что история с финансированием партии ОПЗЖ и телеканалов Медведчука "очень плохо закончится".
  • 2 февраля 2021 года президент ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, Zik и 112.

Читайте также: "Начали всех бомбить!" Реакция соцсетей на санкции против телеканалов Медведчука: посты и мемы

Дарья Мостовая
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