Три главные новости Украины и мира на 19:00 29 мая
29.05.2021, 19:00
1. ЛЯШКО НАЗВАЛ ТРЕХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ОСТАЮТСЯ В МОЗ, И ДВУХ, КОТОРЫХ ПОДАЛ НА КАБМИН. Останутся в Минздраве Ярослав Кучер, Ирина Садовяк и Ирина Микичак (подробнее).
2. НА РЕФОРМЫ И БОРЬБУ С РФ: ГОСДЕП США ПРОСИТ ВЫДЕЛИТЬ УКРАИНЕ $255 МЛН НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД. Госдеп США запросил у Конгресса страны дополнительную помощь для Украины на 2022 год. (подробнее).
3. В НАТО ЗАЯВИЛИ, ЧТО УКРАИНА ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ ПОЛУЧИТ ОБНОВЛЕННЫЙ ПАКЕТ ЦЕЛЕЙ ПАРТНЕРСТВА. На заседании отметили прогресс Украины и анонсировали пакет с целями и заданиями до 2025 года (подробнее).
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