Три прокурора по делам Майдана успешно прошли собеседования

Прокуроры по делам Майдана Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов успешно прошли собеседования в Офисе генерального прокурора и остаются на занимаемых должностях. Соответствующие результаты опубликованы на сайте ведомства.
В целом по результатам собеседований на руководящие должности Офиса генпрокурора зачислили 36 человек, отказали четверым.
В комментарии hromadske прокурор Игорь Земсков отметил, что остается работать над делами Майдана.
"Продолжаю заниматься процессуальным руководством во время досудебного расследования и поддержанием обвинения в производствах, где я старший группы прокуроров", - сказал прокурор.
Ранее собеседование успешно прошел еще один прокурор по делам Майдана Алексей Донской.
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