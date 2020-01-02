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Три прокурора по делам Майдана успешно прошли собеседования

Три прокурора по делам Майдана успешно прошли собеседования - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
02.01.2020, 22:18

По результатам собеседований на руководящие должности Офиса генпрокурора зачислили 36 человек, отказали четверым

Прокуроры по делам Майдана Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов успешно прошли собеседования в Офисе генерального прокурора и остаются на занимаемых должностях. Соответствующие результаты опубликованы на сайте ведомства.

В целом по результатам собеседований на руководящие должности Офиса генпрокурора зачислили 36 человек, отказали четверым.

В комментарии hromadske прокурор Игорь Земсков отметил, что остается работать над делами Майдана.

"Продолжаю заниматься процессуальным руководством во время досудебного расследования и поддержанием обвинения в производствах, где я старший группы прокуроров", - сказал прокурор.

Ранее собеседование успешно прошел еще один прокурор по делам Майдана Алексей Донской.

  • Ранее сегодня сообщалось, что родственники погибших героев Небесной сотни потребовали от генерального прокурора Руслана Рябошапки и его зама Виктора Трепака вернуть исключенных прокуроров в процесс дела о расстрелах на Майдане.

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