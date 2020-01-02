Дело беркутовцев. Семьи Небесной сотни требуют замены прокуроров

Родственники погибших героев Небесной сотни требуют от генерального прокурора Руслана Рябошапки и его зама Виктора Трепака вернуть исключенных прокуроров в процесс дела о расстрелах на Майдане. Заявление об этом опубликовала в Facebook адвокат потерпевших Евгения Закревская.
Помимо того, пострадавшие требуют исключить новую группу прокуроров, отстранить их от дел Майдана и перевести из Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013 - 2014 годах. Также они требуют уволить главу этого департамента Виктора Мысяка.
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