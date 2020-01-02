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Дело беркутовцев. Семьи Небесной сотни требуют замены прокуроров

Дело беркутовцев. Семьи Небесной сотни требуют замены прокуроров - Фото
Евгения Закревская (Фото - скриншот из видео ТСН - Youtube)
02.01.2020, 08:21

Пострадавшая сторона настаивает: суд должен біть доведен до конца, несмотря на обмен экс-беркутовцев

Родственники погибших героев Небесной сотни требуют от генерального прокурора Руслана Рябошапки и его зама Виктора Трепака вернуть исключенных прокуроров в процесс дела о расстрелах на Майдане. Заявление об этом опубликовала в Facebook адвокат потерпевших Евгения Закревская.

Помимо того, пострадавшие требуют исключить новую группу прокуроров, отстранить их от дел Майдана и перевести из Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013 - 2014 годах. Также они требуют уволить главу этого департамента Виктора Мысяка.  

  • 28 декабря генпрокурор Рябошапка в деле экс-беркутовцев заменил группу прокуроров, которая выступала против обмена подсудимых. Новая группа попросила суд удовлетворить апелляции обвиняемых, поскольку они были включены в списки на обмен. Суд отменил их арест.
  • 29 декабря обвиняемых в убийствах на Майдане беркутовцев передали подконтрольным России террористическим организациям ДНР и ЛНР в рамках обмена.

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