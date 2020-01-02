Дело беркутовцев. Семьи Небесной сотни требуют замены прокуроров

Евгения Закревская (Фото - скриншот из видео ТСН - Youtube)

Родственники погибших героев Небесной сотни требуют от генерального прокурора Руслана Рябошапки и его зама Виктора Трепака вернуть исключенных прокуроров в процесс дела о расстрелах на Майдане. Заявление об этом опубликовала в Facebook адвокат потерпевших Евгения Закревская.

Помимо того, пострадавшие требуют исключить новую группу прокуроров, отстранить их от дел Майдана и перевести из Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013 - 2014 годах. Также они требуют уволить главу этого департамента Виктора Мысяка.

28 декабря генпрокурор Рябошапка в деле экс-беркутовцев заменил группу прокуроров, которая выступала против обмена подсудимых. Новая группа попросила суд удовлетворить апелляции обвиняемых, поскольку они были включены в списки на обмен. Суд отменил их арест. заменил группу прокуроров, которая выступала против обмена подсудимых. Новая группа

передали подконтрольным России террористическим организациям ДНР и ЛНР в рамках обмена. 29 декабря обвиняемых в убийствах на Майдане беркутовцев

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