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Три сценария. Чем закончится встреча Зеленский-Путин - опрос LIGA

Три сценария. Чем закончится встреча Зеленский-Путин - опрос LIGA - Фото
Зеленский и Путин (фото - president.gov.ua, ЕРА; коллаж - LIGA.net)
09.12.2019, 12:30

Нам интересно мнение читателей LIGA.net. Что президент привезет из Парижа для Украины?

Сегодня вечером, 9 декабря, в столице Франции на саммите лидеров стран нормандского формата (Украина, Германия, Франция и РФ) будет предпринята новая попытка закончить российско-украинскую войну.

Президент Владимир Зеленский отправился в Париж, озвучив лишь общие цели на переговоры с Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном. Он уверяет, что заходить за красные линии не будет, и капитулировать - тоже.

Читайте также: Все новости и детали встречи - в хронике LIGA.net

Нам интересно мнение читателей: чем, по-вашему, закончится визит Зеленского в Париж и его первая встреча с лидером страны-оккупанта?

Детальнее о сценариях саммита в Париже читайте в нашем тексте "Три сценария: Компромисс, ничья и стена".

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