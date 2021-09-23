"Трогательная речь". США согласны со словами Зеленского на Генассамблее ООН

Посольство США в Украине и Бюро Госдепа по делам Евразии и Европы согласны с тезисами, которые президент Владимир Зеленский озвучил на Генассамблее ООН. Соответствующие сообщения появились в Twitter учреждений.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ведомства назвали речь Зеленского на Генассамблее трогательной.

Там согласны, что настоящая преданность принципам ООН – это реагирование на российскую оккупацию Крыма и принудительное голосование украинских граждан на выборах в Госдуму РФ.

В ночь с 22 на 23 сентября Зеленский выступил с речью на сессии Генассамблеи ООН. Президент в частности упрекнул ООН в неэффективности и раскритиковал организацию за неучастие в Крымской платформе.

Смотрите также: "Сегодня ООН – как супергерой на пенсии": видео выступления Зеленского на Генассамблее

"Сегодня ООН – как супергерой на пенсии": видео выступления Зеленского на Генассамблее

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.