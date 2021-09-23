"Трогательная речь". США согласны со словами Зеленского на Генассамблее ООН
23.09.2021, 15:20
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)
Посольство США в Украине и Бюро Госдепа по делам Евразии и Европы согласны с тезисами, которые президент Владимир Зеленский озвучил на Генассамблее ООН. Соответствующие сообщения появились в Twitter учреждений.
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Ведомства назвали речь Зеленского на Генассамблее трогательной.
Там согласны, что настоящая преданность принципам ООН – это реагирование на российскую оккупацию Крыма и принудительное голосование украинских граждан на выборах в Госдуму РФ.
- В ночь с 22 на 23 сентября Зеленский выступил с речью на сессии Генассамблеи ООН. Президент в частности упрекнул ООН в неэффективности и раскритиковал организацию за неучастие в Крымской платформе.
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