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"Трогательная речь". США согласны со словами Зеленского на Генассамблее ООН

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2021, 15:20
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Посольство США в Украине и Бюро Госдепа по делам Евразии и Европы согласны с тезисами, которые президент Владимир Зеленский озвучил на Генассамблее ООН. Соответствующие сообщения появились в Twitter учреждений.

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Ведомства назвали речь Зеленского на Генассамблее трогательной.

Там согласны, что настоящая преданность принципам ООН – это реагирование на российскую оккупацию Крыма и принудительное голосование украинских граждан на выборах в Госдуму РФ.

"Трогательная речь". США согласны со словами Зеленского на Генассамблее ООН

Смотрите также: "Сегодня ООН – как супергерой на пенсии": видео выступления Зеленского на Генассамблее

"Сегодня ООН – как супергерой на пенсии": видео выступления Зеленского на Генассамблее

Марк Сировой
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Владимир Зеленский генассамблея ООН госдеп Посольство США Крым
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