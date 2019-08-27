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Труба пояснил, что ГБР делало в здании парламента

Труба пояснил, что ГБР делало в здании парламента - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
27.08.2019, 15:53

По словам директора бюро, действия руководства аппарата Рады могли привести к признанию нелегитимными решений новых депутатов

В Госбюро расследований заявили, что их визит в Верховную Раду связан с тем, что, по информации ГБР, руководство аппарата парламента якобы собиралось ввести сенсорную кнопку как обязательный элемент голосования, что, по мнению бюро, поставило бы под сомнение легитимность голосования депутатов нового созыва.

Об этом в Telegram написал директор ГБР Роман Труба.

По его словам, ГБР приходило в Раду не с обыском, а с "осмотром центра управления системой Рада".

"Мы получили информацию, что руководство аппарата Верховной Рады собирается срочно вводить сенсорную кнопку как обязательный элемент во время голосования народных депутатов Украины", - написал Труба.

Однако, по его словам, использование сенсорной кнопки поставило бы под сомнение легитимность всех принятых законов, так как сейчас ее функционирование не предусмотрено действующим законом о регламенте Рады.

Труба пояснил, что сейчас следователи ГБР устанавливают, нарушили ли руководители аппарата Рады правила эксплуатации сенсорно-вычислительной системы парламента.

Сегодня спикер Рады VIII созыва Андрей Парубий заявил, что следователи СБУ и ГБР, которые пришли в парламент якобы без каких-либо разрешительных документов, не дали работникам парламента провести тестирование системы голосования, опечатав ее.

Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявил, что для команды Зеленского "тоже крайне непонятны и неприемлемы все эти манипуляции, которые сегодня проводятся на техническом уровне".

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верховная рада Роман Труба голосование гбр
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