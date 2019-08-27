Стефанчук: При необходимости будем голосовать руками

Руслан Стефанчук (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В случае срыва голосований в Верховной Рады в Слуге народа готовы голосовать руками, заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук сегодня на брифинге.

Стефанчук прокомментировал ситуацию с блокированием компьютерного центра парламента из-за возможных нарушений правил эксплуатации системы голосования.

"Для нас тоже крайне непонятны и неприемлемы все эти манипуляции, которые сегодня проводятся на техническом уровне. Мы их не понимаем, но, зная, каким образом происходила политическая борьба на протяжении всего периода, у нас возникают сомнения и подозрения о том, насколько мы можем запуститься 29 числа", - сказал он.

"Даже в случае срыва какого-нибудь голосования мы будем готовы голосовать руками", - заявил Стефанчук.

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