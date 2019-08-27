Заседание "оргкомитета" новой Рады перенесли: нардепы не успевают

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Запланированное на полдень заседание подготовительной группы Верховной Рады IX созыва перенесли на вечер: новоизбранные депутаты не успевают с консультациями. Об этом рассказал представитель партии Евросолидарность Артур Герасимов, пишет Укринформ.

Он отметил, что сегодня продолжаются "постоянные очень конструктивные консультации" между всеми фракциями и руководством группы, и на это нужно дополнительное время.

"Сегодня подготовительная группа соберется... в 18:00", - сказал Герасимов.

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В состав группы делегированы 17 членов партии Слуга народа, трое от ОПЗЖ, по двое от Евросолидарности и Батькивщины, а также один представитель Голоса. Возглавляет такой "оргкомитет" глава Слуги народа Дмитрий Разумков.

Ранее были утверждены предметы ведения комитетов Рады, схема размещения нардепов в зале, сценарий первого заседания, временный президиум, состав счетной комиссии и список приглашенных.

22 августа 2019 года представитель президента в Раде Руслан Стефанчук сообщил, что распределять руководство в комитетах парламента будут по партийным квотам.

23 августа в СН рассказали, что каждая из оппозиционных партий может получить по комитету.

Сегодня подготовительная группа должна определиться с главами комитетов.

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