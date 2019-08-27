Заседание "оргкомитета" новой Рады перенесли: нардепы не успевают

Запланированное на полдень заседание подготовительной группы Верховной Рады IX созыва перенесли на вечер: новоизбранные депутаты не успевают с консультациями. Об этом рассказал представитель партии Евросолидарность Артур Герасимов, пишет Укринформ.
Он отметил, что сегодня продолжаются "постоянные очень конструктивные консультации" между всеми фракциями и руководством группы, и на это нужно дополнительное время.
"Сегодня подготовительная группа соберется... в 18:00", - сказал Герасимов.
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В состав группы делегированы 17 членов партии Слуга народа, трое от ОПЗЖ, по двое от Евросолидарности и Батькивщины, а также один представитель Голоса. Возглавляет такой "оргкомитет" глава Слуги народа Дмитрий Разумков.
Ранее были утверждены предметы ведения комитетов Рады, схема размещения нардепов в зале, сценарий первого заседания, временный президиум, состав счетной комиссии и список приглашенных.
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