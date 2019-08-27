Стало известно, кто возглавит комиссию Рады по вопросам ветеранов

В Верховной Раде будет создана временная специальная комиссия по вопросам ветеранов, ее возглавит избранная нардепом от партии Европейская солидарность Яна Зинкевич. Об этом вчера сообщил в Facebook глава фракции БПП в Верховной Раде VIII созыва Артур Герасимов.
За такое решение предварительно проголосовала подготовительная депутатская группа, сказал Герасимов.
По его словам, кандидатура Зинкевич в качестве руководителя комиссии была поддержана единогласно.
Яна Зинкевич — медик-волонтер, начальник медицинского управления и реабилитации бойцов Украинской добровольческой армии. Избрана в Верховную Раду IX созыва от партии ЕС, седьмое место в списке.
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