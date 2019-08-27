Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Стало известно, кто возглавит комиссию Рады по вопросам ветеранов

Стало известно, кто возглавит комиссию Рады по вопросам ветеранов - Фото
Яна Зинкевич (Фото: Яна Зінкевич/Facebook)
27.08.2019, 11:28

По сообщению нардепа от ЕС, подготовительная депутатская группа единогласно проголосовала за кандидатуру Яны Зинкевич

В Верховной Раде будет создана временная специальная комиссия по вопросам ветеранов, ее возглавит избранная нардепом от партии Европейская солидарность Яна Зинкевич. Об этом вчера сообщил в Facebook глава фракции БПП в Верховной Раде VIII созыва Артур Герасимов.

За такое решение предварительно проголосовала подготовительная депутатская группа, сказал Герасимов.

По его словам, кандидатура Зинкевич в качестве руководителя комиссии была поддержана единогласно.

Яна Зинкевич — медик-волонтер, начальник медицинского управления и реабилитации бойцов Украинской добровольческой армии. Избрана в Верховную Раду IX созыва от партии ЕС, седьмое место в списке.

  • 22 августа представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук сообщил, что распределять руководство в комитетах парламента будут по партийным квотам.
  • 23 августа в СН рассказали, что каждая из оппозиционных партий может получить по комитету в Раде.
  • Сегодня подготовительная депутатская группа должна определиться с главами комитетов Верховной Рады.

Читайте также: Как попасть в Раду в обход олигархов: восемь лайфхаков от депутатов

Напишите нам
Яна Зинкевич комиссия по делам ветеранов
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 