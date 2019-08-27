Стало известно, кто возглавит комиссию Рады по вопросам ветеранов

Яна Зинкевич (Фото: Яна Зінкевич/Facebook)

В Верховной Раде будет создана временная специальная комиссия по вопросам ветеранов, ее возглавит избранная нардепом от партии Европейская солидарность Яна Зинкевич. Об этом вчера сообщил в Facebook глава фракции БПП в Верховной Раде VIII созыва Артур Герасимов.

За такое решение предварительно проголосовала подготовительная депутатская группа, сказал Герасимов.

По его словам, кандидатура Зинкевич в качестве руководителя комиссии была поддержана единогласно.

Яна Зинкевич — медик-волонтер, начальник медицинского управления и реабилитации бойцов Украинской добровольческой армии. Избрана в Верховную Раду IX созыва от партии ЕС, седьмое место в списке.

22 августа представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук сообщил, что распределять руководство в комитетах парламента будут по партийным квотам.

23 августа в СН рассказали, что каждая из оппозиционных партий может получить по комитету в Раде.

Сегодня подготовительная депутатская группа должна определиться с главами комитетов Верховной Рады.

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