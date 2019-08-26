В Слуге народа назвали комитеты, которые могут отдать оппозиции

Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков сообщил, что оппозиционным фракциям было предложено возглавить четыре парламентских комитета, а также комиссию по делам ветеранов. Об этом он рассказал в эфире телеканала Наш.

"Речь идет о комитете по вопросам молодежи и спорта, свободы слова, по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, евроинтеграции и комиссии по вопросам ветеранов", - перечислил список возможных оппозиционных комитетов политик.

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Разумков, однако, подчеркнул, что этот перечень еще не является окончательным.

"Есть предложения, они не окончательные. Это пока только предложения", - сказал глава президентской партии.

Он не стал называть кандидатуры, которым предлагается возглавить комитеты, объяснив тем, что пока нет единого решения по этому вопросу. Однако выразил надежду, что ситуация прояснится к вечеру.

"Я думаю, что к вечеру мы уже получим все предложения по руководящему составу в комитетах и к утру выйдем с консолидированной позицией", - подытожил он.

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