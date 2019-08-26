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В Слуге народа назвали комитеты, которые могут отдать оппозиции

В Слуге народа назвали комитеты, которые могут отдать оппозиции - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
26.08.2019, 15:53

Глава партии надеется, что консолидированное решение фракций по вопросу комитетов будет представлено общественности уже завтра утром

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков сообщил, что оппозиционным фракциям было предложено возглавить четыре парламентских комитета, а также комиссию по делам ветеранов. Об этом он рассказал в эфире телеканала Наш.

"Речь идет о комитете по вопросам молодежи и спорта, свободы слова, по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, евроинтеграции и комиссии по вопросам ветеранов", - перечислил список возможных оппозиционных комитетов политик.

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Разумков, однако, подчеркнул, что этот перечень еще не является окончательным.

"Есть предложения, они не окончательные. Это пока только предложения", - сказал глава президентской партии.

Он не стал называть кандидатуры, которым предлагается возглавить комитеты, объяснив тем, что пока нет единого решения по этому вопросу. Однако выразил надежду, что ситуация прояснится к вечеру.

"Я думаю, что к вечеру мы уже получим все предложения по руководящему составу в комитетах и к утру выйдем с консолидированной позицией", - подытожил он.

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