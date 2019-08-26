Видим прообраз коалиции – депутат от Европейской солидарности

Артур Герасимов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутат от Европейской солидарности Артур Герасимов в эфире телеканала Прямой сообщил, что на заседаниях подготовительных депутатских групп увидел "прообраз коалиции".

По его словам, партии Слуга народа, Голос и Батькивщина вероятно будут действовать сообща.

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"Сегодня мы увидели прообраз новой коалиции. Мы четко сейчас видим, что это будет Слуга народа, как по мне, Голос и Батькивщина", - рассказал политик.

Он добавил, что на подготовительных заседаниях между названными политсилами "идет тесное сотрудничество и перераспределение мнений и всего остального".

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