Андрей Герус: Коалициады не будет

Андрей Герус (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Новый Кабинет министров будет сформирован в первый или второй день работы Новой Верховной Рады. Об этом заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус в эфире телеканала 1+1.

"Все будет очень быстро", - уверен Герус.

Комментируя возможность партии Голос войти в коалицию, Герус сказал, что "он может зайти прямо в первый день работы нового парламента". Любые договоренности всем, кто их желает, Герус предлагает обсуждать в августе, "чтобы не тратить время".

В начале недели Герус заявлял, что коалиция оставит за собой все министерские портфели.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Александр Данилюк видит в Кабмине всего 12-13 министров.

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