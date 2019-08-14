Разумков: Создавать коалицию нам никто не предлагал

Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Слуги народа Дмитрий Разумков не в первый раз ушел от прямого ответа на вопрос, с кем президентская партия будет объединяться в парламенте (или не будет делать этого). Соответствующий вопрос на заседании подготовительной депутатской группы ему задали новоизбранные нардепы от Батькивщины и Евросолидарности.

Андрей Кожемякин (Батькивщина) попросил Разумкова озвучить политическую позицию Слуги народа, "чтобы мы откорректировали свою позицию".

"Мы готовы работать с любыми политическими силами, которые будут работать на пользу нашего государства", - ответил Разумков.

Через какое-то время Кожемякин повторил свой вопрос, но глава Слуги народа снова ушел от конкретного ответа.

"Я почему-то был уверен, что народные депутаты не помогают друг другу, а помогают этому государству развиваться. И работать надо не в рамках сотрудничества с какой-то другой политической силой", - сказал Разумков и прервал попытки Кожемякина продолжить дискуссию.

Артур Герасимов (Евросолидарность) также заявил, что в их партии "с нетерпением ожидают от правящей партии что-то вроде коалиционного соглашения или программного документа".

Позже на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, Разумков сказал: "Официальных предложений от наших коллег по парламенту по поводу коалиции в политическую партию Слуга народа пока не поступало".

21 июля состоялись досрочные парламентские выборы: спустя два месяца после инаугурации Владимира Зеленского .

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