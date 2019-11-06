Труба решил отдохнуть

Директор ГБР Роман Труба ушел в отпуск. Об этом он написал в Telegram.
Труба удивлен, что день его рождения является важной темой для СМИ, и надеется, что результаты уголовных производств ГБР будут освещаться не менее тщательно.
"Для тех, кто внимательно следит за моим таймингом, сообщаю более достоверную информацию: у меня ранее запланирован отпуск на несколько дней, а не только на сегодня. Их я хочу провести с семьей и близкими людьми, которых, к сожалению, очень редко вижу", - написал директор ГБР. Себе же он пожелал, чтобы в Украине было меньше преступности, а ГБР всегда было примером профессиональной работы.
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