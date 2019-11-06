Труба решил отдохнуть

Роман Труба давно не общался с семьей

Директор ГБР Роман Труба ушел в отпуск. Об этом он написал в Telegram.

Труба удивлен, что день его рождения является важной темой для СМИ, и надеется, что результаты уголовных производств ГБР будут освещаться не менее тщательно.

"Для тех, кто внимательно следит за моим таймингом, сообщаю более достоверную информацию: у меня ранее запланирован отпуск на несколько дней, а не только на сегодня. Их я хочу провести с семьей и близкими людьми, которых, к сожалению, очень редко вижу", - написал директор ГБР. Себе же он пожелал, чтобы в Украине было меньше преступности, а ГБР всегда было примером профессиональной работы.

После передачи расследований по делам Майдана из ГПУ другим правоохранительным органам они будут на время остановлены из-за необходимости для новых следователей ознакомиться с 5000 томов следственных материалов, заявил Труба .

Труба В ГБР не зарегистрировали дела против бывшего заместителя главы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрея Портнова , так как ждут разъяснений из суда, обязавшего это сделать.

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