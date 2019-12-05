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Труба утверждает, что сотрудник ГБР сливал прослушку Портнову

Труба утверждает, что сотрудник ГБР сливал прослушку Портнову - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.12.2019, 13:24

Директор ГБР утверждает, что информацию якобы сливали юристу Андрею Портнову

Директор Госбюро расследований Роман Труба заявил, что к установке прослушки в его кабинете причастен сотрудник ведомства. Его слова передает РБК Украина.

Труба отказался называть фамилию сотрудника и выразил сомнения, что тот будет привлечен к уголовной ответственности. 

Также директор ГБР рассказал, что именно этот сотрудник будто бы предоставлял служебную информацию экс-замглавы Администрации при Викторе Януковиче Андрею Портнову. "Эту информацию раскрыл ему мой работник", - сообщил глава бюро.

Труба утверждает, что не смог привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности "из-за несовершенства законодательства". 

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Андрей Портнов прослушка Трубы
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