Труба утверждает, что сотрудник ГБР сливал прослушку Портнову

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Директор Госбюро расследований Роман Труба заявил, что к установке прослушки в его кабинете причастен сотрудник ведомства. Его слова передает РБК Украина.

Труба отказался называть фамилию сотрудника и выразил сомнения, что тот будет привлечен к уголовной ответственности.

Также директор ГБР рассказал, что именно этот сотрудник будто бы предоставлял служебную информацию экс-замглавы Администрации при Викторе Януковиче Андрею Портнову. "Эту информацию раскрыл ему мой работник", - сообщил глава бюро.

Труба утверждает, что не смог привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности "из-за несовершенства законодательства".

19 ноября в одном из каналов в мессенджере Telegram опубликовали несколько аудиозаписей , которые якобы были сделаны в кабинете . О прослушке сам Труба сообщил месяц назад . Трубы

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