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Трубагейт. НАБУ изучило записи Трубы: документ

Трубагейт. НАБУ изучило записи Трубы: документ - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
04.12.2019, 12:08

Национальное бюро изучило аудиозаписи, опубликованные в телеграм-канале. Оснований для начала расследования орган не нашел

Национальное антикоррупционное бюро изучило аудиозаписи в телеграм-канале, на которых якобы зафиксированы разговоры в кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Однако оснований для открытия уголовного дела не нашли. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в ответ на запрос LIGA.net.

"По результатам исследования указанных в запросе аудиозаписей уголовное производство не было открыто", – проинформировали в органе.

По словам собеседника в НАБУ, во время анализа они не нашли фактов, которые они могут расследовать по коррупционным статьям.

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Роман Труба гбр прослушка Трубы Трубагейт
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