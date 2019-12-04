Трубагейт. НАБУ изучило записи Трубы: документ

Национальное антикоррупционное бюро изучило аудиозаписи в телеграм-канале, на которых якобы зафиксированы разговоры в кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Однако оснований для открытия уголовного дела не нашли. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в ответ на запрос LIGA.net.
"По результатам исследования указанных в запросе аудиозаписей уголовное производство не было открыто", – проинформировали в органе.
По словам собеседника в НАБУ, во время анализа они не нашли фактов, которые они могут расследовать по коррупционным статьям.
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