"Цель – значительно шире". Аналитик объяснил, чем атаки на Бессарабию угрожают Украине
Активизация российских ударов по югу Одесской области имеет значительно более широкую цель, чем просто отрезать Бессарабию от Украины. Их задача разрушить украинскую логистику. Об этом в комментарии LIGA.net заявил руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.
Цель России – усложнить украинскую логистику и отрезать ее от моря. Это то, что может ослабить Украину и в экономическом, и в военном плане.
Украинская логистика построена так, что на западной границе в основном завязаны потоки пассажиров и пути поставки военно-технической помощи, а на южной – экономическая деятельность, пояснил Лакийчук.
"Через порты Одессы и Дуная идет наш агроэкспорт, на них завязаны поставки горюче-смазочных материалов. По сухопутным путям перемещаются грузы в и из Молдовы и Румынии".
Усиление этих атак именно сейчас связано и с переговорным процессом между Украиной и США, добавил военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник.
"Это максимальное нагнетание поднятия ставок и эскалация ситуации. Но как видим, несмотря на все эти удары, например, сами россияне признают, что уже после стольких месяцев интенсивной бомбардировки моста через Затоку, он все равно более-менее функционирует. Да, ущерб от этих ударов огромный, но говорить о том, что Россия достигла своей цели, пожалуй, преждевременно", – сказал он.
- По словам вице-премьер-министра по восстановлению Алексея Кулебы, в 2025 году Россия усилила ракетно-дроновые атаки на украинские порты, пытаясь разрушить логистику и экспорт. За 2025 год зафиксировали 90 таких комбинированных ударов.
- Из-за российских атак в Одессе в районе пляжей "Дельфин" и "Ланжерон" обнаружены масляные пятна, а также погибших птиц.
Комментарии (0)