"Цель – значительно шире". Аналитик объяснил, чем атаки на Бессарабию угрожают Украине

Последствия удара по Одессе (Фото: ГСЧС Одесской области)

Активизация российских ударов по югу Одесской области имеет значительно более широкую цель, чем просто отрезать Бессарабию от Украины. Их задача разрушить украинскую логистику. Об этом в комментарии LIGA.net заявил руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Цель России – усложнить украинскую логистику и отрезать ее от моря. Это то, что может ослабить Украину и в экономическом, и в военном плане.

Украинская логистика построена так, что на западной границе в основном завязаны потоки пассажиров и пути поставки военно-технической помощи, а на южной – экономическая деятельность, пояснил Лакийчук.

"Через порты Одессы и Дуная идет наш агроэкспорт, на них завязаны поставки горюче-смазочных материалов. По сухопутным путям перемещаются грузы в и из Молдовы и Румынии".

Усиление этих атак именно сейчас связано и с переговорным процессом между Украиной и США, добавил военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник.

"Это максимальное нагнетание поднятия ставок и эскалация ситуации. Но как видим, несмотря на все эти удары, например, сами россияне признают, что уже после стольких месяцев интенсивной бомбардировки моста через Затоку, он все равно более-менее функционирует. Да, ущерб от этих ударов огромный, но говорить о том, что Россия достигла своей цели, пожалуй, преждевременно", – сказал он.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Алексея Кулебы, в 2025 году Россия усилила ракетно-дроновые атаки на украинские порты, пытаясь разрушить логистику и экспорт. За 2025 год зафиксировали 90 таких комбинированных ударов.

Из-за российских атак в Одессе в районе пляжей "Дельфин" и "Ланжерон" обнаружены масляные пятна, а также погибших птиц.