"Ціль – значно ширша". Аналітик пояснив чим атаки на Бессарабію загрожують Україні

Росіяни активно намагаються знищити мости, які з'єднують Бессарабію з рештою Одеської області. Кінцева мета атак – відрізати Україну від моря

Наслідки удару по Одесі (Фото: ДСНС Одеської області)

Активізація російських ударів по півдню Одеської області має значно ширшу ціль, аніж просто відрізати Бессарабію від України. Їх задача зруйнувати українську логістику. Про це в коментарі LIGA.net заявив керівник військових програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

Мета Росії – ускладнити українську логістику та відрізати її від моря. Це те, що може ослабити Україну і в економічному, і у військовому плані.

Українська логістика побудована так, що на західному кордоні, переважно, зав’язані потоки пасажирів та шляхи постачання військово-технічної допомоги, а на південному – економічна діяльність, пояснив Лакійчук.

"Через порти Одеси та Дунаю прямує наш агроекспорт, на них зав’язані постачання пально-мастильних матеріалів. Сухопутними шляхами переміщаються вантажі до та з Молдови й Румунії".

Посилення цих атак саме зараз пов'язане і з переговорним процесом між Україною та США, додав військовий експерт Центру Разумкова Олексій Мельник.

"Це максимальне нагнітання підняття ставок та ескалація ситуації. Але як бачимо, попри всі ці удари, наприклад, самі росіяни визнають, що вже після стількох місяців інтенсивного бомбардування мосту через Затоку, він все одно більш-менш функціонує. Так, шкода від цих ударів величезна, але говорити про те, що Росія досягла своєї цілі, мабуть, передчасно", – сказав він.

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби, у 2025 році Росія посилила ракетно-дронові атаки на українські порти, намагаючись зруйнувати логістику та експорт. За 2025 рік зафіксували 90 таких комбінованих ударів.

Через російські атаки в Одесі у районі пляжів "Дельфін" та "Ланжерон" виявлено олійні плями, а також загиблих птахів.