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Ценим поддержку всех. Рассчитываем только на себя. Мы сильная страна: Зеленский – видео

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 10:33
Ценим поддержку всех. Рассчитываем только на себя. Мы сильная страна: Зеленский – видео - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Мы хотим, чтобы Украину уважали, и для этого нужно, прежде всего, чтобы украинцы уважали самих себя, сказал президент Владимир Зеленский в обращении к Верховной Раде. 

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Главная философия Украины проста и понятна, сказал он. "Ценим поддержку всех. Рассчитываем только на себя. Мы сильная страна".

Президент также добавил, что "у нас отличные дипломаты" и что "лучше них только наши военные". 

Зеленский также анонсировал создание "нового формата политического сотрудничества в Европе" с участием Украины, Великобритании и Польши и подписал прямо на парламентской трибуне указ об увеличении за три года личного состава ВСУ на 100 000 человек и создании 20 новых бригад. 

Сергей Бережной
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