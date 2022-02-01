Ценим поддержку всех. Рассчитываем только на себя. Мы сильная страна: Зеленский – видео

Мы хотим, чтобы Украину уважали, и для этого нужно, прежде всего, чтобы украинцы уважали самих себя, сказал президент Владимир Зеленский в обращении к Верховной Раде.

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Главная философия Украины проста и понятна, сказал он. "Ценим поддержку всех. Рассчитываем только на себя. Мы сильная страна".

Президент также добавил, что "у нас отличные дипломаты" и что "лучше них только наши военные".

Зеленский также анонсировал создание "нового формата политического сотрудничества в Европе" с участием Украины, Великобритании и Польши и подписал прямо на парламентской трибуне указ об увеличении за три года личного состава ВСУ на 100 000 человек и создании 20 новых бригад.

21 января 2022 года в интервью The Washington Post Зеленский сказал, что если Россия начнет новое вторжение в Украину, то первым делом нацелится на русскоязычные регионы, в частности может попытаться оккупировать Харьков.

28 января на брифинге для зарубежных СМИ Зеленский заявил, что он не отрицает угрозы полномасштабного вторжения России, но напомнил, что такая угроза была и ранее.

Сергей Бережной

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