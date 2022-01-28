Зеленский вспомнил о фильме "Не смотрите наверх": Мы смотрим наверх, но и под ноги
Президент Владимир Зеленский заявил, что он не отрицает угрозы полномасштабного вторжения России, но напомнил, что такая угроза была и ранее. Об этом он сказал во время брифинга 28 января для зарубежных СМИ.
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Зеленского спросили, не приуменьшает ли он вероятность угрозы нового вторжения РФ ради спасения экономики.
В ответ Зеленский сделал отсылку к фильму "Не смотрите наверх": "Мы смотрим наверх. Мы точно понимаем, что происходит. Но мы в этой ситуации восемь лет, потому мы смотрим не только вверх, но и под ноги".
На фоне противоречивых данных о наращивании российских войск у границ Украины журналист спросил Зеленского, что он знает такого, чего не знает президент США Джо Байден.
"У меня, как у президента независимой страны, могут быть свои секреты – как и у президента США", – сказал Зеленский, отметив, что спецслужбы делятся друг с другом информацией.
По его словам, украинские специалисты каждый день "держат руку на пульсе" и видят работу диверсионно-разведывательных групп как на Донбассе, так и во многих областях страны. При этом он призвал "не паниковать" из-за этого.
Если смотреть только спутниковые данные, по словам Зеленского, можно увидеть увеличение количества войск, но нельзя точно оценить – это запугивание, атака или ротация.
Он отметил, что украинские специалисты оценивают ситуацию "более глубоко", чем западные, и иногда видят, как "переодевают людей", либо как приходят несколько бригад на границу, ставят палатки и "тихонько вывозят людей, в этих палатках нет жизни". По словам Зеленского, это делается Россией и боевиками для запугивания.
Он подчеркнул, что к таким действиям агрессор часто прибегает перед каким-либо встречами – например, нормандскими или минскими. "Наращивают давление, повышают ставки", – добавил он.
- 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО. После этого в Белом доме заявили, что вторжение РФ может произойти в любой момент. 26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум.
- 26 января состоялась встреча советников лидеров нормандского формата. В коммюнике было заявлено, что стороны намерены снизить уровень разногласий для продвижения переговорного процесса, их новая встреча должна пройти через две недели в Берлине.
- 27 января Зеленский поговорил с Байденом. В Белом доме заявили: обсуждались сдерживание России и помощь Украине.
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