Центр по ремонту украинских Leopard 2 заработает в Польше уже в мае – фото из цеха

В мае в Польше начнет работу сервисный центр по ремонту украинских танков Leopard 2. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак во время визита на оборонное предприятие Bumar-Labędy в городе Гливице, где будет работать этот центр, передает польское Минобороны.

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"Я много работал над созданием сервисно-ремонтного центра для всего семейства танков Leopard 2 здесь, в Гливице, на Bumar-Labędy", – сказал Блащак.

Польский министр сообщил, что на встрече в Рамштайне он подписал соглашение с немецкими и украинскими коллегами, на основании которого сервисный центр начнет работу в мае.

Глава Минобороны Польши отметил, что в Украину прибыли или скоро прибудут два дивизиона танков Leopard 2 – все они будут обслуживаться и ремонтироваться в Гливице.

По словам Блащака, оружейный завод Bumar-Labędy также будет производить самоходные гаубицы 155 мм "Краб".

О готовности Польши создать центр для обслуживания отправленных в Украину танков Leopard сообщалось в начале марта 2023 года, ждали содействия Германии.

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Наталія Медведєва

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