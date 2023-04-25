Пентагон: Танкисты ВСУ уже будут обучены, когда США подготовят Abrams к отправке на фронт

Танки M1 Abrams в Германии, на которых будут обучаться воины Вооруженных Сил Украины, не поедут на фронт и будут использоваться только для тренировок. Об этом на брифинге сообщил спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

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По его словам, 31 танк Abrams будет использоваться только в учебных целях — это не будут отремонтированные боевые машины, которые в итоге попадут на фронт в Украине.

Он отметил, что для ВСУ готовят танки с украинской спецификацией, чтобы они были использованы в реальных боевых действиях.

Райдер заявил, что Abrams для тренировок поставляются из запасов Пентагона, а украинские танкисты смогут обучаться, пока США готовят танки для поставок на фронт.

"Обучение будет проходить в Германии, для его проведения используются различные средства, 31 учебный танк будет предоставлен украинскому персоналу, чтобы они снова могли тренироваться так, как будто собираются воевать", — резюмировал генерал.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что в ближайшие недели украинских военнослужащих начнут обучать управлению и обслуживанию танков Abrams, а когда эта техника будет передана Украине, она изменит ситуацию на поле боя.

25 января Байден заявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams. Вместе с танками США поставят Украине восемь ремонтно-эвакуационных машин M88, а также горючее и оборудование.

США планировали отправить Украине основной боевой танк Abrams в его более совершенной конфигурации M1A2 – на это могло пойти больше года. Затем в Белом доме заявили, что "есть некоторые изменения, которые можно внести в процесс, чтобы ускорить его". В результате США решили передать более старую версию танков Abrams, чтобы осуществить поставки уже к осени 2023 года.

По данным AP, уже в начале июня Штаты начнут обучать украинских военных эксплуатации и обслуживанию танков Abrams.

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Дмитро Гриниченко

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