Польша готова обслуживать украинские танки Leopard. Ждет "прорыва" от Германии

Польша готова создать центр для обслуживания отправленных в Украину танков Leopard и ждет содействия Германии. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Bloomberg.

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По его словам, главной проблемой является нехватка запчастей для танков Leopard, которые Польша обязалась передать Украине. Это породило трение между Варшавой и Берлином, пишет издание.

Блащак ожидает, что его немецкий коллега Борис Писториус убедит немецкую промышленность поставлять запчасти на танки Leopard предыдущих модификаций, которые Варшава планирует отправлять Киеву.

"Я надеюсь на прорыв", – сказал польский министр, имея в виду Германию.

По словам Блащака, на этой неделе Польша поставит Украине еще 10 боевых танков Leopard 2A4 после того, как 24 февраля передала первые четыре единицы.

20 февраля 2023 года Посол Украины в Германии Алексей Макеев опубликовал в Facebook видео с учений украинских танкистов, приехавших овладевать танками Leopard 2A6.

23 февраля премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна может отправить в Украину 10 танков Leopard.

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Мілана Головань

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