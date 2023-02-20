Посол Украины показал первый выстрел украинского экипажа на танке Leopard 2A6 – видео

Посол Украины в Германии Алексей Макеев опубликовал в Facebook видео с учений украинских танкистов, приехавших овладевать танками Leopard 2A6.

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"Первый выстрел украинского экипажа на немецком танке Leopard 2A6 во время тренировок на военном полигоне в городе Мюнстер, Германия. Снят сегодня с борта немецкого бронетранспортера Фукс", – указал посол.

Бундесвер начал тренировать украинских военнослужащих на танках Leopard 2 на прошлой неделе, обучение должно завершиться до конца марта 2023 года.

Немецкий канцлер Олаф Шольц выразил надежду на то, что Украина получит 80 танков Leopard 2 (два батальона) до конца марта, но подчеркнул, что это будет нелегко.

14 февраля на встрече в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что в общей сложности восемь стран будут поставлять Украине танки немецкого производства Leopard.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в первой волне поставок Украина получит от 120 до 140 западных танков.

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Андрій Водяний

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