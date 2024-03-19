Центр с украинскими беженцами в Молдове закрыли на карантин – у детей нашли корь

Начальник отдела медико-социальной помощи заявил, что прививки от болезни имела только одна семья

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Трое украинских детей и подростков, которые проживали в центре для беженцев в Кишиневе, заболели корью, еще семь человек ждут результатов анализов. Центр закрыт на карантин, сообщает Радио Свобода.

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Национальное агентство общественного здравоохранения Молдовы сообщило, что у троих детей 5, 12 и 17 лет подтвердили заболевание корью, еще у семи украинцев наблюдались симптомы болезни: лихорадка, кашель и сыпь.

Людей госпитализировали в инфекционную больницу, а центр размещения беженцев закрыли на карантин на 21 день – чтобы предотвратить распространение инфекции, пишет РС.

По данным издания, в центре проживает около 160 украинских беженцев, среди них более 60 детей.

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Молдовское агентство отметило, что госпитализированные находятся в стабильном состоянии и получают соответствующее лечение, продолжается эпидемиологическое расследование.

О первых подозрениях на корь сообщили 18 марта, на оперативном совещании в мэрии начальник отдела медико-социальной помощи Владимир Болокан заявил, что большинство беженцев из центра не имели прививки от болезни.

"Мы не можем выяснить статус прививок этих людей, потому что у них нет документов, и они не хотят сообщать, были они привиты или нет. Из разговоров выяснилось, что только одна семья была привита – у них была поездка в Германию, где их обязали привить", – сказал чиновник.

С начала года в Молдове было подтверждено восемь случаев заболевания корью, отмечает РС.

Глава молдовской дипломатии Михай Попшой заявлял, что страна приняла более 1,4 млн спасавшихся от войны украинских беженцев, а более 115 000 из них все еще находятся в Молдове, передавало Интерфакс-Украина.

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