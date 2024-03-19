Центр з українськими біженцями в Молдові закрили на карантин – у дітей знайшли кір

Начальник відділу медико-соціальної допомоги заявив, що щеплення від хвороби мала лише одна родина

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Троє українських дітей та підлітків, які мешкали у центрі для біженців у Кишиневі, захворіли на кір, ще семеро людей чекають на результати аналізів. Центр закрито на карантин, повідомляє Радіо Свобода.

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Національна агенція громадської охорони здоров'я Молдови повідомила, що у трьох дітей віком 5, 12 і 17 років підтвердили захворювання кіром, ще в семи українців спостерігалися симптоми хвороби: лихоманка, кашель та висип.

Осіб ушпиталили до інфекційної лікарні, а центр розміщення біженців закрили на карантин на 21 день – щоб запобігти поширенню інфекції, пише РС.

За даними видання, у центрі мешкає близько 160 українських біженців, серед них – понад 60 дітей.

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Молдовська агенція зазначила, що ушпиталені знаходяться у стабільному стані й отримують відповідне лікування, триває епідеміологічне розслідування.

Про перші підозри на кір повідомили 18 березня, на оперативній нараді у мерії начальник відділу медико-соціальної допомоги Володимир Болокан заявив, що більшість біженців з центру не мали щеплення від хвороби.

"Ми не можемо з’ясувати статус щеплень цих людей, тому що у них немає документів, і вони не хочуть повідомляти, були вони щеплені чи ні. З розмов з’ясувалося, що тільки одна сім’я була щеплена – мали поїздку до Німеччини, де їх зобов’язали зробити щеплення", – сказав посадовець.

З початку року у Молдові було підтверджено вісім випадків захворювання на кір, зауважує РС.

Очільник молдовської дипломатії Міхай Попшой заявляв, що країна прийняла понад 1,4 млн українських біженців, що рятувалися від війни, а понад 115 000 з них все ще перебувають у Молдові, передавало Інтерфакс-Україна.

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