Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
31.03.2019, 17:58

ЦИК: Кибератаки не смогут повлиять на результаты голосования

ЦИК: Кибератаки не смогут повлиять на результаты голосования - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Нагрузка на сайт Центризбиркома большая, информация обновляется медленно, говорят в ЦИК

Реклама
Реклама

Кибератаки на информационные системы Центральной избирательной комиссии не повлияют на результаты голосования на выборах президента, поскольку они будут устанавливаться на основе бумажных протоколов. Об этом заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, передает Укринформ.

"Была проведена системная подготовка для защиты всех наших електронных систем, обновлено оборудование и мы уверенно можем сказать, что готовы к любым кибератакам. Сейчас чувствуем большую нагрузку на сайт ЦИК, некоторая информация не так быстро обновляется, как нам бы хотелось, но в любом случае результаты голосования никоим образом не зависят и не могут быть под влиянием каких кибератаки. Все равно Центральная избирательная комиссия устанавливает результаты по физическим протоколам, которые доставляются членами ОИК ", - отметила Бернацкая.

Реклама

По ее словам, сейчас можно говорить, что негативные прогнозы пока не оправдались.

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE

В Украине 31 марта проходят выборы президента. Избирательные участки начали работу в 8:00, закроются в 20:00. В избирательных бюллетенях - фамилии 39 кандидатов.

Отправить:
Распечатать:
Теги: кибератака, выборы-2019, цик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 