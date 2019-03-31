ЦИК: Кибератаки не смогут повлиять на результаты голосования

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Кибератаки на информационные системы Центральной избирательной комиссии не повлияют на результаты голосования на выборах президента, поскольку они будут устанавливаться на основе бумажных протоколов. Об этом заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, передает Укринформ.

"Была проведена системная подготовка для защиты всех наших електронных систем, обновлено оборудование и мы уверенно можем сказать, что готовы к любым кибератакам. Сейчас чувствуем большую нагрузку на сайт ЦИК, некоторая информация не так быстро обновляется, как нам бы хотелось, но в любом случае результаты голосования никоим образом не зависят и не могут быть под влиянием каких кибератаки. Все равно Центральная избирательная комиссия устанавливает результаты по физическим протоколам, которые доставляются членами ОИК ", - отметила Бернацкая.

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По ее словам, сейчас можно говорить, что негативные прогнозы пока не оправдались.

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В Украине 31 марта проходят выборы президента. Избирательные участки начали работу в 8:00, закроются в 20:00. В избирательных бюллетенях - фамилии 39 кандидатов.