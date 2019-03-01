ЦИК назвал заявление Гриценко о победе в суде безосновательным

Центральная избирательная комиссия назвала безосновательным заявление кандидата в президенты Анатолия Гриценко о том, что суд частично удовлетворил его иск на постановление N376.
Ранее сегодня Гриценко сообщил, что Шестой апелляционный админсуд признал противоправным и недействительным постановление (N376 от 22 февраля) об аспектах ведения предвыборной агитации, в частности, на основании неоплачиваемых договоров.
ЦИК указывает, что постановление N376 некоторые кандидаты в президенты обжаловали в судебном порядке. По результатам рассмотрения двух таких дел суд принял противоположные по смыслу решения: в одном деле признал постановление правомерным, во втором - противоправным и недействительным.
Ни одно из этих решений пока в силу не вступило. ЦИК намерен оспорить решение по второму делу.
Поэтому заявление о том, что суд признал постановление N376 неправомерным, не имеет никаких оснований и направлено на дискредитацию ЦИКа, подчеркивает пресс-служба.