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01.03.2019, 09:55

Суд частично удовлетворил иск Гриценко к Центризбиркому

Суд частично удовлетворил иск Гриценко к Центризбиркому - Фото
Анатолий Гриценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По иску Гриценко суд признал противоправным постановление ЦИКа о некоторых аспектах ведения предвыборной агитации

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Шестой апелляционный административный суд частично удовлетворил иск кандидата в президенты Анатолия Гриценко и признал противоправным и недействительным постановление ЦИКа об аспектах ведения предвыборной агитации, в частности, на основании неоплачиваемых договоров. Об этом Гриценко заявил у себя в Facebook.

"Мы выиграли суд – он осудил ЦИК за попытку легализовать пирамиду подкупа голосов за якобы законные выплаты "агитаторам" гаранта", – написал он.

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Гриценко опубликовал скан решения суда, из которого следует, что иск удовлетворено только в части признания постановления ЦИКа противоправным.

Из документа следует также, что в качестве третьей стороны на стороне истца выступала Юлия Тимошенко.

31 января Гриценко подал в суд на Центризбирком - он счел незаконным требование к кандидату в президенты работать с Государственным реестром избирателей исключительно в здании ЦИК. 4 февраля суд отказал ему в принятии иска против Центральной избирательной комиссии. Адвокат Гриценко сообщил о подготовке апелляции.

24 февраля Гриценко заявил, что выиграл иск против ЦИКа в Верховном суде - суд обязал Центризбирком собраться на заседание и рассмотреть его заявление о предоставлении доступа к Реестру избирателей.

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Теги: суд, выборы, анатолий гриценко, цик
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