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ЦИК объяснил, как голосовать, если вы заболели

13.10.2020, 12:47
ЦИК объяснил, как голосовать, если вы заболели - Фото
Центризбирком (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Избиратели на самоизоляции смогут проголосовать дома

Заболевшие избиратели смогут принять участие в местных выборах 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

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Избиратели с симптомами простуды смогут проголосовать в отдельной кабинке. ЦИК напоминает, что в таком случае необходимы маска и собственная ручка.

В случае, если избиратель находится на самоизоляции или заболел COVID-19, голосовать можно дома. Для этого нужно написать заявление в свободной форме, приложить к нему справку от семейного врача или медицинского учреждения, и отправить или передать документы в участковую избирательную комиссию.

Заявления на надомное голосование будут приниматься до 20:00 23 октября.

Избиратели, находящиеся в больницах, проголосуют по месту госпитализации.

Денис Юдин
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