ЦИК объяснил, как голосовать, если вы заболели
Избиратели на самоизоляции смогут проголосовать дома
Заболевшие избиратели смогут принять участие в местных выборах 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
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Избиратели с симптомами простуды смогут проголосовать в отдельной кабинке. ЦИК напоминает, что в таком случае необходимы маска и собственная ручка.
В случае, если избиратель находится на самоизоляции или заболел COVID-19, голосовать можно дома. Для этого нужно написать заявление в свободной форме, приложить к нему справку от семейного врача или медицинского учреждения, и отправить или передать документы в участковую избирательную комиссию.
Заявления на надомное голосование будут приниматься до 20:00 23 октября.
Избиратели, находящиеся в больницах, проголосуют по месту госпитализации.
- 25 октября состоятся местные выборы.
- Сегодня, 13 октября, президент Владимир Зеленский анонсировал всеукраинский опрос, который пройдет одновременно с выборами.
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