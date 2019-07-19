ЦИК объявила предупреждение ресторатору и кандидату в нардепы

Николай Тищенко (фото - facebook.com/NikolayTishenko)

Центральная избирательная комиссия объявила предупреждение кандидату в народные депутаты от президентской партии Слуга народа Николаю Тищенко за незаконную избирательную агитацию в помещении Святошинской райгосадминистрации Киева. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК по результатам очередного заседания 18 июля.

По данным ЦИК, поступила жалоба от доверенного лица кандидата в народные депутаты в избирательном округе № 219 Натальи Якименко.

Рассмотрев обращение и приложенные к нему материалы, ЦИК удовлетворила данную жалобу.

"Кандидата обязали воздержаться от проведения агитационных мероприятий в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных или коммунальных предприятиях, учреждениях, организациях, а также агитационных мероприятий, которые сопровождаются угрозами или другими действиями, которые препятствуют свободному формированию и свободному выявлению воли избирателей", - отметили ЦИК.

Копию жалобы и приложенных к нему материалов решено направить в Нацполицию для проведения проверки изложенных в жалобе обстоятельств и реагирования в соответствии с законодательством Украины.

Ранее сообщалось, что кассационный суд в составе Верховного суда оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда, который отменил постановление ЦИК о снятии с выборов кандидата в народные депутаты от партии Слуга народа Александра Куницкого

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