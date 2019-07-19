Кандидат в нардепы с двойным гражданством выиграл кассацию у ЦИК

Александр Куницкий и Владимир Зеленский (фото - facebook.com/zpsane)

Кассационный суд в составе Верховного суда оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда, который отменил постановление ЦИК о снятии с выборов кандидата в народные депутаты от президентской партии Слуга народа Александра Куницкого. Об этом сообщила глава пресс-офиса партии Евгения Кравчук у себя в Facebook.

"Верховный суд подтвердил незаконность решения ЦИК об отмене регистрации Александра Куницкого", - отметила она.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Куницкий не имеет права участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду, если у него есть двойное гражданство.

7 июля Куницкий, который баллотируется по округу №169 в Харькове, заявил во время встречи с избирателями, что имеет гражданство Израиля.

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