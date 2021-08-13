ЦИК остановила пять инициатив всеукраинских референдумов: о чем хотели спросить у народа
Сегодня, 13 августа, Центральная избирательная комиссия остановила пять инициатив по проведению всеукраинских референдумов по народной инициативе. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Комиссия 14 мая зарегистрировала пять инициативных групп, которые планировали организовать сбор подписей избирателей для вынесения на всеукраинский референдум таких вопросов:
1. "Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, который добывается на территории Украины, поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, которая включает цену его добычи и надбавку к цене добычи не более 30 процентов?";
2. "Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?";
3. "Поддерживаете ли Вы продажу объектов стратегической собственности Украины?";
4. "Поддерживаете ли Вы легализацию игорного бизнеса в Украине?";
5. "Поддерживаете ли Вы легализацию наркотика марихуана в Украине?".
В мае ЦИК установила срок сбора подписей избирателей под этими инициативами: 90 дней – с 15 мая по 12 августа 2021 года включительно.
По закону, не позднее 18 часов дня, в который заканчивается срок сбора подписей в поддержку референдума, в ЦИК уполномоченный представитель инициативной группы должен передать пронумерованные и сброшюрованные подписные листы в поддержку инициативы, а также протокол об итогах сбора таких подписей.
12 августа в Комиссию соответствующие документы не поступили, и ЦИК прекратила эти инициативы.
- 26 января Верховная Рада приняла закон Зеленского о всеукраинском референдуме.
Читайте также: Зеленский: Если не договоримся с США, РФ и Европой, то судьбу Донбасса решит референдум
Комментарии