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ЦИК остановила пять инициатив всеукраинских референдумов: о чем хотели спросить у народа

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2021, 19:28
ЦИК остановила пять инициатив всеукраинских референдумов: о чем хотели спросить у народа - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Сегодня, 13 августа, Центральная избирательная комиссия остановила пять инициатив по проведению всеукраинских референдумов  по народной инициативе. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

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Комиссия 14 мая зарегистрировала пять инициативных групп, которые планировали организовать сбор подписей избирателей для вынесения на всеукраинский референдум таких вопросов:

1. "Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, который добывается на территории Украины, поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, которая включает цену его добычи и надбавку к цене добычи не более 30 процентов?";

2. "Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?";

3. "Поддерживаете ли Вы продажу объектов стратегической собственности Украины?";

4. "Поддерживаете ли Вы легализацию игорного бизнеса в Украине?";

5. "Поддерживаете ли Вы легализацию наркотика марихуана в Украине?".

В мае ЦИК установила срок сбора подписей избирателей под этими инициативами: 90 дней – с 15 мая по 12 августа 2021 года включительно.

По закону, не позднее 18 часов дня, в который заканчивается срок сбора подписей в поддержку референдума, в ЦИК уполномоченный представитель инициативной группы должен передать пронумерованные и сброшюрованные подписные листы в поддержку инициативы, а также протокол об итогах сбора таких подписей.

12 августа в Комиссию соответствующие документы не поступили, и ЦИК прекратила эти инициативы.

СПРАВКА. Для организации референдума сначала 300 и более совершеннолетних граждан должны провести сборы и выбрать инициативную группу из 60 и более человек, которые формулируют вопрос. Затем для проведения референдума нужно собрать подписи 3 млн избирателей не менее чем в двух третях областей Украины, не менее 100 000 в каждой.

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Наталия Медведева
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