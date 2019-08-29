ЦИК остановила регистрацию депутата, который скандалил в Раде

44

ЦИК на основании решения суда остановил регистрацию самовыдвиженца Сергея Рудыка народным депутатом, победу которого в округе 198 оспаривает в суде кандидат в депутаты от Слуги народа. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В Аппарате Рады сегодня отказались выдавать Рудыку карточку для голосования, потому что у него нет постоянного удостоверения депутата – только временное. В аппарате сообщили, что, согласно информации ЦИК, для регистрации Рудыка нужно дождаться решений судов. Он вызвал в парламент полицию.

24 августа Кассационный админсуд удовлетворил иск кандидата в депутаты от Слуги народа Наталии Дьяченко и отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе 198 Черкасской области. Именно там победил Рудык.

В ЦИК сообщили, что вчера, 28 августа, Шестой апелляционный админсуд признал противоправными действия комиссии по регистрации Рудыка депутатом. "…Остановлено действие этого постановления в части пункта второго, а именно - в части регистрации его народным депутатом, до вступления упомянутого решения в законную силу", - говорится в сообщении.