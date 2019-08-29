Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ЦИК остановила регистрацию депутата, который скандалил в Раде

ЦИК остановила регистрацию депутата, который скандалил в Раде - Фото
44
29.08.2019, 16:49

Победу самовыдвиженца оспаривает кандидат в депутаты от Слуги народа

ЦИК на основании решения суда остановил регистрацию самовыдвиженца Сергея Рудыка народным депутатом, победу которого в округе 198 оспаривает в суде кандидат в депутаты от Слуги народа. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В Аппарате Рады сегодня отказались выдавать Рудыку карточку для голосования, потому что у него нет постоянного удостоверения депутата – только временное. В аппарате сообщили, что, согласно информации ЦИК, для регистрации Рудыка нужно дождаться решений судов. Он вызвал в парламент полицию.

24 августа Кассационный админсуд удовлетворил иск кандидата в депутаты от Слуги народа Наталии Дьяченко и отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе 198 Черкасской области. Именно там победил Рудык.

В ЦИК сообщили, что вчера, 28 августа, Шестой апелляционный админсуд признал противоправными действия комиссии по регистрации Рудыка депутатом. "…Остановлено действие этого постановления в части пункта второго, а именно - в части регистрации его народным депутатом, до вступления упомянутого решения в законную силу", - говорится в сообщении.

Напишите нам
верховная рада Слуга народа цик сергей рудык
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 