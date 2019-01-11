ЦИК отказала в регистрации двум претендентам на пост президента

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на пост президента Украины на выборах 31 декабря 2019 года Сергея Фаренюка и Виталия Велидченко. Об этом сообщает Укринформ.

Велидченко члены ЦИК отказали в связи с несоответствием поданных в комиссию документов требованиям закона о выборах президента. В частности, он не подал в ЦИК заполненную анкету, предвыборную программу и автобиографию в электронном виде, декларацию, а также не внес залог в размере 2,5 млн грн.

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Что касается Фаренюка, то представленные им документы не соответствовали требованиям, установленным законом, а также содержали неточности и ошибки. Кроме того, Фаренюк внес залог в размере 3 грн вместо необходимых 2,5 млн грн.

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Подача в ЦИК документов для регистрации кандидатов заканчивается 4 февраля 2019 года.

31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская избирательная кампания. Непосредственно голосование пройдет 31 марта 2019 года с 8:00 до 20:00.