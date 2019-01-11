Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
11.01.2019, 20:18

ЦИК отказала в регистрации двум претендентам на пост президента

ЦИК отказала в регистрации двум претендентам на пост президента - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Претенденты не внесли требуемый залог, а также поданные ими документы не соответствуют закону

Реклама
Реклама

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на пост президента Украины на выборах 31 декабря 2019 года Сергея Фаренюка и Виталия Велидченко. Об этом сообщает Укринформ.

Велидченко члены ЦИК отказали в связи с несоответствием поданных в комиссию документов требованиям закона о выборах президента. В частности, он не подал в ЦИК заполненную анкету, предвыборную программу и автобиографию в электронном виде, декларацию, а также не внес залог в размере 2,5 млн грн.

Реклама

Что касается Фаренюка, то представленные им документы не соответствовали требованиям, установленным законом, а также содержали неточности и ошибки. Кроме того, Фаренюк внес залог в размере 3 грн вместо необходимых 2,5 млн грн.

Читайте также: Выборы президента 2019. Текущий список кандидатов

Подача в ЦИК документов для регистрации кандидатов заканчивается 4 февраля 2019 года.

31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская избирательная кампания. Непосредственно голосование пройдет 31 марта 2019 года с 8:00 до 20:00.

Отправить:
Распечатать:
Теги: цик, выборы президента, избирательная кампания
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 