ЦИК отказала в регистрации кандидатам от Компартии

Петр Симоненко Фото: LIGA.net

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам в народные депутаты по списку Коммунистической партии Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Также отказано в регистрации представителя Компартии в ЦИК с правом совещательного голоса.

Всего, по состоянию на 22 июня, в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1380 кандидатов и 1313 кандидатов, включенных в избирательные списки 10 политических партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

1155 человек из кандидатов в одномандатных округах баллотируются в порядке самовыдвижения, 225 человек выдвинули политические партии.

17 кандидатам, выдвинутым в порядке самовыдвижения, в регистрации отказано, сообщили в ЦИК.

Об участии КПУ в выборах 24 мая объявил лидер партии Петр Симоненко.

В декабре 2015 года суд удовлетворил иск Минюста и запретил деятельность КПУ. Партия подала апелляцию, но ее рассмотрение остановили до решения Конституционным судом вопроса о конституционности запрета коммунистической символики.

Ранее Центральная избирательная комиссия отказала Симоненко в регистрации кандидатом в президенты.