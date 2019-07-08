ЦИК отменила регистрацию 18 кандидатов в депутаты

Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатами в народные депутаты 18 человек на основании их собственных заявлений. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В комиссии говорят, что 18 кандидатов подали заявления об отказе баллотироваться на внеочередных выборах депутатов.

Отменена регистрация самовыдвиженцев:

Майданевич Л.А. - в одномандатном избирательном округе №17;

Демчака Р.Д. - в округе №18;

Бекерова Н.А. - в округе №26;

Кравченко А.Ю. – в округе №27;

Хабибулина А.Ф., Черняка В.М. – в округе №36;

Луцив Е.В. – в округе №70;

Полюсова В.В. – в округе №76;

Ярового А.В. – в округе №101;

Волканова В.А. – в округе №102;

Столяренко Т.М. – в округе №180;

Рыбакова О.В. – в округе №182;

Гешко И.Т. - в округе №202;

Супруненко О.И. - в округе №216;

Соломаху А.Г. - в округе №221.

Также отменена регистрация выдвинутого партией Европейская солидарность Евстафьева И.С. (округ №78), партией Сила и честь - Коваля Л.И. (округ №130) и партией Оппозиционный блок - Середу А.А. (округ №183).

4 июля ЦИК отменила регистрацию восьмерых кандидатов в депутаты в одномандатных округах в связи с их заявлениями об отказе от баллотирования.