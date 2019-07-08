Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.07.2019, 19:13

ЦИК отменила регистрацию 18 кандидатов в депутаты

ЦИК отменила регистрацию 18 кандидатов в депутаты - Фото
Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Они подали заявления об отказе баллотироваться на внеочередных выборах

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатами в народные депутаты 18 человек на основании их собственных заявлений. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В комиссии говорят, что 18 кандидатов подали заявления об отказе баллотироваться на внеочередных выборах депутатов.

Отменена регистрация самовыдвиженцев:

Майданевич Л.А. - в одномандатном избирательном округе №17;

Демчака Р.Д. - в округе №18;

Бекерова Н.А. - в округе №26;

Кравченко А.Ю. – в округе №27;

Хабибулина А.Ф., Черняка В.М. – в округе №36;

Луцив Е.В. – в округе №70;

Полюсова В.В. – в округе №76;

Ярового А.В. – в округе №101;

Волканова В.А. – в округе №102;

Столяренко Т.М. – в округе №180;

Рыбакова О.В. – в округе №182;

Гешко И.Т. - в округе №202;

Супруненко О.И. - в округе №216;

Соломаху А.Г. - в округе №221.

Также отменена регистрация выдвинутого партией Европейская солидарность Евстафьева И.С. (округ №78), партией Сила и честь - Коваля Л.И. (округ №130) и партией Оппозиционный блок - Середу А.А. (округ №183).

4 июля ЦИК отменила регистрацию восьмерых кандидатов в депутаты в одномандатных округах в связи с их заявлениями об отказе от баллотирования. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, цик, регистрация
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 