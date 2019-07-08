ЦИК отменила регистрацию 18 кандидатов в депутаты

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатами в народные депутаты 18 человек на основании их собственных заявлений. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
В комиссии говорят, что 18 кандидатов подали заявления об отказе баллотироваться на внеочередных выборах депутатов.
Отменена регистрация самовыдвиженцев:
Майданевич Л.А. - в одномандатном избирательном округе №17;
Демчака Р.Д. - в округе №18;
Бекерова Н.А. - в округе №26;
Кравченко А.Ю. – в округе №27;
Хабибулина А.Ф., Черняка В.М. – в округе №36;
Луцив Е.В. – в округе №70;
Полюсова В.В. – в округе №76;
Ярового А.В. – в округе №101;
Волканова В.А. – в округе №102;
Столяренко Т.М. – в округе №180;
Рыбакова О.В. – в округе №182;
Гешко И.Т. - в округе №202;
Супруненко О.И. - в округе №216;
Соломаху А.Г. - в округе №221.
Также отменена регистрация выдвинутого партией Европейская солидарность Евстафьева И.С. (округ №78), партией Сила и честь - Коваля Л.И. (округ №130) и партией Оппозиционный блок - Середу А.А. (округ №183).
4 июля ЦИК отменила регистрацию восьмерых кандидатов в депутаты в одномандатных округах в связи с их заявлениями об отказе от баллотирования.