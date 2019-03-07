ЦИК отменила регистрацию еще одного кандидата в президенты

Сергей Кривонос (фото - скриншот видео)

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию на пост президента Украины Сергея Кривоноса, сообщает пресс-служба ЦИК.

Соответствующее заявление Кривонос подал вчера, 6 марта.

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Ранее свою кандидатуру на пост снял городской глава Львова Андрей Садовый. Заявлял о снятии своей кандидатуры также Дмитрий Гнап, однако, как сообщил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко, у Центральной избирательной комиссии пока нет заявления Гнапа об отказе от баллотирования.

Таким образом, на пост президента официально баллотируются 42 кандидата (изначально были зарегистрированы 44).