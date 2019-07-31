ЦИК признала избранными еще 50 народных депутатов: список

Сегодня, 31 июля, во время заседания Центральной избирательной комиссии на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты выборов 21 июля в 50-ти ОИО. Об этом сообщается в Facebook ЦИК.
Избранными народными депутатами признаны:
Анатолий Драбовский - в округе №12,
Николай Кучер - в округе №17,
Вячеслав Рублев - в округе №20,
Дмитрий Кисилевский - в округе №24,
Максим Бужанский - в округе №25,
Сергей Демченко - в округе №29,
Дмитрий Шпенов - в округе №37,
Владислав Бородин - в округе №38,
Сергей Северин - в округе №39,
Евгений Шевченко - в округе №76,
Александр Пономарев - в округе №78,
Марина Никитина - в округе №82,
Андрей Иванчук - в округе №88,
Николай Бабенко - в округе №90,
Юрий Кузбит - в округе №101,
Ярослав Дубневич - в округе №120,
Павел Бакунец - в округе №122,
Тарас Батенко - в округе №123,
Александр Гайду - в округе №128,
Игорь Копытин - в округе №129,
Игорь Негулевский - в округе №130,
Артем Черноморов - в округе №131,
Алексей Леонов - в округе №135,
Александр Горенюк - в округе №136,
Игорь Васильковский - в округе №139,
Сергей Колебошин - в округе №140,
Александр Ткаченко - в округе №141,
Антон Киссе - в округе №142,
Олег Кулинич - в округе №147,
Роман Иванисов - в округе №153,
Александр Аликсийчук - в округе №154,
Татьяна Рябуха - в округе №157,
Андрей Богданец - в округе №163,
Андрей Одарченко - в округе №170,
Юрий Здебский - в округе №172,
Алексей Кучер - в округе №179,
Алексей Красов - в округе №180,
Павел Павлиш - в округе №182,
Виктория Вагнер - в округе №183,
Владимир Иванов - в округе №185,
Алексей Ковалев - в округе №186,
Елена Копанчук- в округе №189,
Алексей Жмеренецкий - в округе №190,
Виктор Бондар - в округе №191,
Александр Герега - в округе №192,
Андрей Стрихарский - в округе №196,
Александр Скичко - в округе №197,
Антон Поляков - в округе №206,
Валерий Давыденко - в округе №208,
Анна Пуртова - в округе №221.
Таким образом, по состоянию на 31 июля Центральная избирательная комиссия признала избранными 134 народных депутата Украины.
30 июля ЦИК установила результаты внеочередных парламентских выборов в 49-ти округах, а 29-го - в 35-ти окружных избирательных округах.