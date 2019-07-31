ЦИК признала избранными еще 50 народных депутатов: список

Центризбирком (фото - ЕРА)

Сегодня, 31 июля, во время заседания Центральной избирательной комиссии на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты выборов 21 июля в 50-ти ОИО. Об этом сообщается в Facebook ЦИК.

Избранными народными депутатами признаны:

Анатолий Драбовский - в округе №12,

Николай Кучер - в округе №17,

Вячеслав Рублев - в округе №20,

Дмитрий Кисилевский - в округе №24,

Максим Бужанский - в округе №25,

Сергей Демченко - в округе №29,

Дмитрий Шпенов - в округе №37,

Владислав Бородин - в округе №38,

Сергей Северин - в округе №39,

Евгений Шевченко - в округе №76,

Александр Пономарев - в округе №78,

Марина Никитина - в округе №82,

Андрей Иванчук - в округе №88,

Николай Бабенко - в округе №90,

Юрий Кузбит - в округе №101,

Ярослав Дубневич - в округе №120,

Павел Бакунец - в округе №122,

Тарас Батенко - в округе №123,

Александр Гайду - в округе №128,

Игорь Копытин - в округе №129,

Игорь Негулевский - в округе №130,

Артем Черноморов - в округе №131,

Алексей Леонов - в округе №135,

Александр Горенюк - в округе №136,

Игорь Васильковский - в округе №139,

Сергей Колебошин - в округе №140,

Александр Ткаченко - в округе №141,

Антон Киссе - в округе №142,

Олег Кулинич - в округе №147,

Роман Иванисов - в округе №153,

Александр Аликсийчук - в округе №154,

Татьяна Рябуха - в округе №157,

Андрей Богданец - в округе №163,

Андрей Одарченко - в округе №170,

Юрий Здебский - в округе №172,

Алексей Кучер - в округе №179,

Алексей Красов - в округе №180,

Павел Павлиш - в округе №182,

Виктория Вагнер - в округе №183,

Владимир Иванов - в округе №185,

Алексей Ковалев - в округе №186,

Елена Копанчук- в округе №189,

Алексей Жмеренецкий - в округе №190,

Виктор Бондар - в округе №191,

Александр Герега - в округе №192,

Андрей Стрихарский - в округе №196,

Александр Скичко - в округе №197,

Антон Поляков - в округе №206,

Валерий Давыденко - в округе №208,

Анна Пуртова - в округе №221.

Таким образом, по состоянию на 31 июля Центральная избирательная комиссия признала избранными 134 народных депутата Украины.

30 июля ЦИК установила результаты внеочередных парламентских выборов в 49-ти округах, а 29-го - в 35-ти окружных избирательных округах.