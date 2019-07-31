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ЦИК признала избранными еще 50 народных депутатов: список

ЦИК признала избранными еще 50 народных депутатов: список - Фото
Центризбирком (фото - ЕРА)
31.07.2019, 18:43

Всего на данный момент, по данным ЦИК, признаны избранными 134 народных депутата

Сегодня, 31 июля, во время заседания Центральной избирательной комиссии на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты выборов 21 июля в 50-ти ОИО. Об этом сообщается в Facebook ЦИК.

Избранными народными депутатами признаны:

Анатолий Драбовский - в округе №12,
Николай Кучер - в округе №17,
Вячеслав Рублев - в округе №20,
Дмитрий Кисилевский - в округе №24,
Максим Бужанский - в округе №25,
Сергей Демченко - в округе №29,
Дмитрий Шпенов - в округе №37,
Владислав Бородин - в округе №38,
Сергей Северин - в округе №39,
Евгений Шевченко - в округе №76,
Александр Пономарев - в округе №78,
Марина Никитина - в округе №82,
Андрей Иванчук - в округе №88,
Николай Бабенко - в округе №90,
Юрий Кузбит - в округе №101,
Ярослав Дубневич - в округе №120,
Павел Бакунец - в округе №122,
Тарас Батенко - в округе №123,
Александр Гайду - в округе №128,
Игорь Копытин - в округе №129,
Игорь Негулевский - в округе №130,
Артем Черноморов - в округе №131,
Алексей Леонов - в округе №135,
Александр Горенюк - в округе №136,
Игорь Васильковский - в округе №139,
Сергей Колебошин - в округе №140,
Александр Ткаченко - в округе №141,
Антон Киссе - в округе №142,
Олег Кулинич - в округе №147,
Роман Иванисов - в округе №153,
Александр Аликсийчук - в округе №154,
Татьяна Рябуха - в округе №157,
Андрей Богданец - в округе №163,
Андрей Одарченко - в округе №170,
Юрий Здебский - в округе №172,
Алексей Кучер - в округе №179,
Алексей Красов - в округе №180,
Павел Павлиш - в округе №182,
Виктория Вагнер - в округе №183,
Владимир Иванов - в округе №185,
Алексей Ковалев - в округе №186,
Елена Копанчук- в округе №189,
Алексей Жмеренецкий - в округе №190,
Виктор Бондар - в округе №191,
Александр Герега - в округе №192,
Андрей Стрихарский - в округе №196,
Александр Скичко - в округе №197,
Антон Поляков - в округе №206,
Валерий Давыденко - в округе №208,
Анна Пуртова - в округе №221.

Таким образом, по состоянию на 31 июля Центральная избирательная комиссия признала избранными 134 народных депутата Украины.

30 июля ЦИК установила результаты внеочередных парламентских выборов в 49-ти округах, а 29-го - в 35-ти окружных избирательных округах.

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