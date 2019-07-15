ЦИК решила, что делать с бюллетенями из-за выбывших кандидатов

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Центральная избирательная комиссия обязала участковые избирательные комиссии 42-х ОВО проставить штамп "Выбыл" на сведениях относительно кандидатов в народные депутаты, регистрацию которых отменили. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"В связи с принятием постановления ЦИК об отмене регистрации кандидатов в народные депутаты Украины в ОВО № 12, 17, 21, 24, 27, 31, 32, 36, 39, 40, 64, 65, 70, 74 - 76, 78, 81, 84, 94, 96, 97, 100 - 102, 123, 130, 135, 136, 141, 143, 149, 159, 176, 182 - 184, 200 - 202, 204, 212 на внеочередных выборах народных депутатов Украина и невозможностью осуществить перепечатку избирательных бюллетеней для голосования в этих округах Комиссия обязала участковые избирательные комиссии обычных и специальных избирательных участков указанных ОВО на своих заседаниях по приему избирательных бюллетеней одновременно с проставлением печати ВК внести изменения в избирательные бюллетени путем проставления штампа "Выбыл" на сведениях относительно кандидатов в народные депутаты Украины, регистрация которых отменена ", - говорится в сообщении.

11 июля Центральная избирательная комиссия показала готовые избирательные бюллетени на досрочные парламентские выборы, а также процесс их производства.