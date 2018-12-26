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26.12.2018, 17:21

ЦИК: С ID-картой можно проголосовать на выборах, но есть нюанс

ЦИК: С ID-картой можно проголосовать на выборах, но есть нюанс - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В ЦИК советуют собственникам пластиковых карт брать с собой на участок весь пакет документов, который прилагается к карте

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Украинцы, которые поменяли паспорт-книжку на пластиковую карту, без проблем смогут проголосовать на президентских выборах. Об этом сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук, отвечая на вопрос корреспондента LIGA.net.

Она отметила, что пластиковая карта - такой же документ, как и паспорт-книжка. Слипачук сообщила, что некоторые вопросы были во время выборов в территориальные общины, но они решались.

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По словам Слипачук, ЦИК вскоре получит информацию о том, какие проблемы возникали, обработает ее и примет меры, чтобы они не повторялись.

"Перед президентскими выборами мы дадим дополнительные разъяснения", - добавила она.

Слипачук также уточнила, что на избирательный участок собственнику пластиковой карты лучше брать с собой весь пакет документов, который прилагается к карте и предварительно проверить себя в реестре избирателей.

В октябре Кабинет министров внес изменения в порядок оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты. 

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Теги: выборы, паспорт, голосование, цик, ID-карта
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