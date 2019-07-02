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02.07.2019, 16:26

ЦИК: Верховный суд уничтожил наши доводы против Шария и Клюева

ЦИК: Верховный суд уничтожил наши доводы против Шария и Клюева - Фото
Наталья Бернацкая (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Секретарь комиссии выразила возмущение позицией отдельных судей и назвала ее предательством ценностей, которые украинцы защищали на Майдане

В своих решениях Верховный суд уничтожил доказательства, которые ЦИК использовала для обоснования отказа в регистрации Анатолия Шария и Андрея Клюева. Об этом заявила секретарь комиссии Наталья Бернацкая на заседании, сообщает Укринформ.

"Верховный суд сказал, что вы (члены ЦИК, - ред.) должны рассмотреть этот вопрос (регистрации Клюева и Шария, - ред.) повторно, но в своих решениях он полностью уничтожил все доказательства, которые мы использовали для обоснование наших постановлений об отказе, сказав, что письмо ГПУ - это не доказательство, протокол совещания ОБСЕ - это не доказательство", - сказала она.

По словам Бернацкой, Генпрокуратура предоставила "обоснованный ответ", что последние пять лет Клюев не жил на территории Украины.

Она также отметила, что по Шарию ЦИК в судебных заседаниях демонстрировала протокол совещания ОБСЕ, где выступала жена Шария, которая "публично заявила, что они с семьей семь лет уже не проживают на территории Украины".

Бернацкая выразила возмущение позицией отдельных судей и назвала ее предательством ценностей, которые украинцы защищали на Майдане.

Секретарь ЦИК отметила, что комиссия обязана выполнять решения судов.

В Верховном суде LIGA.net сказали, что в своем решении по Шарию не обязывали Центральную избирательную комиссию зарегистрировать его кандидатом в депутаты, а обязали повторно рассмотреть его заявление на регистрацию с учетом выводов суда. При этом, о каких именно выводах идет речь, в Верховном суде не сообщили.

Читайте также: ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом в депутаты

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Теги: Андрей Клюев, Анатолий Шарий, наталья бернацкая
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