Садовый, Каплин, Наливайченко. ЦИК зарегистрировала кандидатов

Андрей Садовый (фото - facebook/andriy.sadovyi)

Сегодня ЦИК зарегистрировала сразу четырех кандидатов в президенты Украины. Об этом из заседания комиссии сообщает Опора.

Теперь за высший пост в стране поборятся еще Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Виталий Скоцик и Андрей Садовый.

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За регистрацию трех кандидатов единогласно проголосовали 12 членов ЦИК: кандидатуру Каплина не поддержал только один член комиссии - Андрей Евстигнеев.

Также отмечается, что на заседании ЦИК присутствовал только Скоцик, потому он сразу и получил удостоверение кандидата.

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Ранее ЦИК зарегистрировала Игоря Шевченко на президентские выборы 2019 года.