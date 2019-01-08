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08.01.2019, 16:55

Садовый, Каплин, Наливайченко. ЦИК зарегистрировала кандидатов

Садовый, Каплин, Наливайченко. ЦИК зарегистрировала кандидатов - Фото
Андрей Садовый (фото - facebook/andriy.sadovyi)

ЦИК зарегистрировала четырех новых кандидатов в президенты. Кандидатуры троих из них поддержали единогласно

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Сегодня ЦИК зарегистрировала сразу четырех кандидатов в президенты Украины. Об этом из заседания комиссии сообщает Опора.

Теперь за высший пост в стране поборятся еще Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Виталий Скоцик и Андрей Садовый.

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За регистрацию трех кандидатов единогласно проголосовали 12 членов ЦИК: кандидатуру Каплина не поддержал только один член комиссии - Андрей Евстигнеев.

Также отмечается, что на заседании ЦИК присутствовал только Скоцик, потому он сразу и получил удостоверение кандидата.

Читайте также: Кому ЦИКать, кому не ЦИКать - решает ЦИК

Ранее ЦИК зарегистрировала Игоря Шевченко на президентские выборы 2019 года.

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Теги: цик, регистрация, выборы 2019, президентская кампания
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