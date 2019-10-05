ЦИК зарегистрировала нового нардепа

Центральная избирательная кампания признала избранным и зарегистрировала народным депутатом Александра Копыленко от Слуги народа. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

Верховная Рада постановлением от 10 сентября досрочно прекратила полномочия народного депутата от Слуги народа Анны Коваленко в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий.

"Следовательно, ЦИК признала избранным и зарегистрировала народным депутатом Копыленко Александра, 1961 года рождения, проживающего в городе Киеве, беспартийного, включенного в избирательный список партии Слуга народа под N135", - заявили в пресс-центре.

13 сентября 2019 года Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и уволила весь состав ЦИК.

Гражданская сеть ОПОРА выступила с , в котором заявили, что роспуск ЦИК неприемлем и дискредитирует Комиссию. заявлением , в котором заявили, что роспуск ЦИК неприемлем и дискредитирует Комиссию.

Сегодня парламент сформировал новый состав комиссии: список.

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