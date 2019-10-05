ЦИК зарегистрировала нового нардепа

Центральная избирательная кампания признала избранным и зарегистрировала народным депутатом Александра Копыленко от Слуги народа. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.
Верховная Рада постановлением от 10 сентября досрочно прекратила полномочия народного депутата от Слуги народа Анны Коваленко в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий.
"Следовательно, ЦИК признала избранным и зарегистрировала народным депутатом Копыленко Александра, 1961 года рождения, проживающего в городе Киеве, беспартийного, включенного в избирательный список партии Слуга народа под N135", - заявили в пресс-центре.
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