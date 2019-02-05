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05.02.2019, 17:13

ЦИК зарегистрировала уже 34 кандидата в президенты

ЦИК зарегистрировала уже 34 кандидата в президенты - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Украина обновила рекорд по количеству кандидатов в президенты﻿

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще четверых кандидатов на пост президента Украины. Такое решение члены ЦИК приняли сегодня на заседании, сообщает Украинская правда.

Зарегистрированы самовыдвиженцы Руслан Ригованов и Сергей Носенко, а также выдвинутый партией Воины АТО Сергей Кривонос и выдвинутый партией Народный рух Украины Виктор Кривенко.

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Вчера ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты бывшему командиру штурмовой группы батальона Донбасс Тарасу Костанчуку, который участвовал в боевых действиях в Иловайске в августе 2014 года.

Голосование на выборах президента пройдет 31 марта 2019 года с 8:00 до 20:00.

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Теги: выборы, президент, кандидат, цик
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