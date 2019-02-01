Украина обновила рекорд по количеству кандидатов в президенты

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Сегодня, 1 февраля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов на пост президента Украины, увеличив их общее число до 28 человек. До этого рекорд принадлежал выборам 2004 года – тогда в кампании участвовали 26 кандидатов, пишет общественное движение Честно.

Там отметили, что это самое большое за всю историю президентских выборов в Украине количество зарегистрированных кандидатов.

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Подача документов в ЦИК для регистрации кандидатов заканчивается 4 февраля.

По состоянию на 1 февраля документы для регистрации подали 59 человек, 12 из них было отказано в регистрации.

В 2004 году, напомнили в Честно, ЦИК зарегистрировала 26 кандидатов в президенты, однако двое из них - лидер Партии зеленых Виталий Кононов и председатель Партии реабилитации народа Украины Григорий Черныш - впоследствии отказались от баллотирования, поэтому в день голосования бюллетени содержали 24 фамилии.

31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская избирательная кампания. Непосредственно голосование пройдет 31 марта 2019 года с 8:00 до 20:00.