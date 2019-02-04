ЦИК отказал кандидату в регистрации из-за "пропаганды насилия"

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в президенты бывшему командиру штурмовой группы батальона Донбасс Тарасу Костанчуку, который участвовал в боевых действиях в Иловайске в августе 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Там отметили, что Костанчука выдвинула в январе 2019 года Партия защитников Украины. Документы на регистрацию поступили в ЦИК 30 января.

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В комиссии отметили, что, рассмотрев документы, установили, что предложенные в предвыборной программе Костанчуком меры "нарушают Конституцию Украины, вводят дискриминацию по профессиональному признаку, пропагандируют насилие и посягают на установленные Конституцией Украины права и свободы человека".

"При таких обстоятельствах комиссия отказала Костанчуку Т.Д. в регистрации кандидатом на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины", - сказано в сообщении.

Также известно, что Костанчук был руководителем общественной организации участников АТО Справедливость.

В 2017 году на LIGA.net вышло интервью с Костанчуком.

По состоянию на 4 февраля, ЦИК зарегистрировал уже 30 кандидатов на пост президента.