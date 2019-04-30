ЦИК заявила о готовности к досрочным выборам в Раду

Татьяна Слипачук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) готова к досрочным парламентским выборам, в случае принятия решения о роспуске Рады. Об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук после оглашения результатов второго тура выборов президента Украины.

"В случае, если соответствующее решение (о роспуске Рады - ред.) будет принято, то у нас мало шансов быть не готовыми. Я бы скорее ставила вопрос, насколько все необходимые вещи, которые должны быть осуществлены, будут также оперативно решены", - заявила она.

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По словам Слипачук, до выборов Раду следует решить вопрос с публичными закупками.

Она отметила, что сроки и порядок проведения публичных закупок установлен законом. И в условиях парламентских выборов они имеют "очень важное влияние" и "будут значительно большей проблемой, чем на уровне президентских".

"Я думаю, что ЦИК будет предпринимать все шаги, необходимые для избирательного процесса", - резюмировала глава ЦИК.

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26 апреля спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что роспуск Верховной Рады возможен, потому что сейчас, по его словам, в парламенте нет коалиции.