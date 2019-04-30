Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
30.04.2019, 15:58

ЦИК заявила о готовности к досрочным выборам в Раду

ЦИК заявила о готовности к досрочным выборам в Раду - Фото
Татьяна Слипачук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

До парламентских выборов необходимо решить вопросы публичных закупок, сказала глава ЦИК Татьяна Слипачук

Реклама
Реклама

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) готова к досрочным парламентским выборам, в случае принятия решения о роспуске Рады. Об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук после оглашения результатов второго тура выборов президента Украины.

"В случае, если соответствующее решение (о роспуске Рады - ред.) будет принято, то у нас мало шансов быть не готовыми. Я бы скорее ставила вопрос, насколько все необходимые вещи, которые должны быть осуществлены, будут также оперативно решены", - заявила она.

Реклама

По словам Слипачук, до выборов Раду следует решить вопрос с публичными закупками.

Она отметила, что сроки и порядок проведения публичных закупок установлен законом. И в условиях парламентских выборов они имеют "очень важное влияние" и "будут значительно большей проблемой, чем на уровне президентских".

"Я думаю, что ЦИК будет предпринимать все шаги, необходимые для избирательного процесса", - резюмировала глава ЦИК. 

Читайте также: Зеленский - следующий президент. Теперь официально

26 апреля спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что роспуск Верховной Рады возможен, потому что сейчас, по его словам, в парламенте нет коалиции.

Отправить:
Распечатать:
Теги: парламентские выборы, рада, роспуск, выборы-2019, татьяна слипачук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 