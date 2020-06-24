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"Циничная провокация". МИД отреагировал на парады в оккупированных Крыму и ОРДЛО

"Циничная провокация". МИД отреагировал на парады в оккупированных Крыму и ОРДЛО - Фото
Фото: depositphotos.com
24.06.2020, 23:59

Внешнеполитическое ведомство Украины выразило протест в связи с проведением Россией парадов на оккупированных ею украинских территориях

Министерство иностранных дел передало в Кремль ноту протеста в связи с проведением парадов ко Дню Победы в оккупированных Россией Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об сообщает пресс-служба МИД.

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В министерстве заявили, что эта провокация еще раз подтверждает, что Россия сознательно идет на дальнейшую эскалацию напряженности в украинско-российских отношениях.

"Считаем, что проведение во временно оккупированных Российской Федерацией Донецке и Луганске так называемых "военных парадов", во время которых были продемонстрированы 155-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", 122-мм гаубицы 2С1 "Гвоздика", реактивные системы залпового огня БМ- 21 "Град", а также другая военная техника, в частности, зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", танки Т-72, ​​БТР-80, БМП-1, является грубым нарушением обязательств российской стороны как стороны Минских договоренностей и их подписанта", – написали в МИД.

В министерстве подчеркнули, что особенно цинично выглядит использование российской оккупационной администрацией несовершеннолетних детей в милитаристских целях.

  • 30 мая сообщалось, что несмотря на эпидемию коронавируса, боевики во временно оккупированном Луганске снимали ограничения и готовились к проведению парада 24 июня.

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Наталия Медведева
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